Plus Bad Ems Einkaufsmarkt vor Umbau: Die Wipsch in Bad Ems soll ihr Gesicht verändern Mit mehreren großen Themen beschäftigte sich jetzt der Bad Emser Stadtrat. Neben der lange umstrittenen Beherbergungssteuer ging es zunächst um die Zukunft des Rewe-Petz-Markts, der auch künftig auf der Wipsch bleibt. Von Andreas Galonska

Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) blickte zunächst kurz auf die Vorgeschichte, bevor Investor Dr. Rüdiger von Stengel die neue Gestaltung erläuterte. Der Vollsortimenter soll künftig ins Obergeschoss ziehen, dafür wird das Eckhaus an der Römerstraße/Oranienweg Teil des neuen Markts. Mehr noch: Genau an dieser markanten Ecke in Bad Ems soll künftig ...