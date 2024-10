Plus VG Loreley Einigkeit in der VG Loreley: Energiegewinnung im Welterbe wird gefordert Von Michael Stoll i Der Welterbestatus verhindert bisher weitgehend auch die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen in der VG Loreley. In einer Stellungnahme plädieren Bürgermeister und Politik unisono für eine Umkehr. Sie sagen: Es gibt geeignete Flächen, ohne das Welterbe zu stören. Foto: : Jens Büttner/dpa Ein heiserer Bürgermeister, eine mit knapp 15 Minuten rekordverdächtig kurze öffentliche Sitzung und ein für die Verbandsgemeinde Loreley äußerst wichtiges Thema: In großer Einstimmigkeit zog der Verbandsgemeinderat im Braubacher Rathaus sein Programm durch und erhebt nun zusammen mit den Bürgermeistern der Ortsgemeinden die Forderung, an nicht einsehbaren Stellen des Unesco-Welterbes Oberes Mittelrheintal zumindest mal Freiflächenphotovoltaikanlagen errichten zu können. Lesezeit: 4 Minuten

Es ging um eine Stellungnahme der VG Loreley zur 1. Teilfortschreibung des regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald in Bezug auf Energiegewinnung und -versorgung. Die Änderungen resultieren aus der Pflicht zur Umsetzung von Bestimmungen aus dem Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) und Vorgaben des Bundesgesetzgebers. In den Verfahrensunterlagen werden in sogenannten Flächensteckbriefen potenzielle Flächen für ...