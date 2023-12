Der Nikolaus kommt am Nikolaustag, dem 6. Dezember. Das war einmal. Zumindest für Guido Kreutzberg, den Mann aus Osterspai, der rund eine ganze Woche lang im Bischofskostüm und stets voll bepackt mit Tüten und Geschenken unterwegs war. In Kindergärten, Altenheimen, bei Familien, auf Weihnachtsfeiern. „Das war schon Dauerstress“, sagt er, „aber die Freude in den Augen der Kinder und der alten Menschen – das kann ich gar nicht beschreiben. Deshalb mache ich das.“