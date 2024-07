Plus Diez

Eine touristische Perle für Diez: Gästehaus für „Gastgeber 2024“ nominiert

i Dennis Woesthaus (links) und Georg C. Pick sind begeistert: „Das Gästeanwesen an der Lahn” ist als „Gastgeber des Jahres 2024 in Rheinland-Pfalz” nominiert und damit unter den Top drei der Bewerber. Foto: Dennis Woesthaus

Vor wenigen Tagen wurde das „Gästeanwesen an der Lahn“, das Haus Monreal in der Diezer Pfaffengasse, von einer zwölfköpfigen Jury des Tourismuspreises Rheinland-Pfalz in Koblenz vorgestellt. Jetzt rangiert es unter den besten drei im gesamten Land für das Jahr 2024. Am 7. November werden die Gewinner beim Tourismustag Rheinland-Pfalz in Bitburg verkündet.