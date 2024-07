Plus Kaub

Eine ganz besondere Führung: Auf Burg Gutenfels dem Mondenschein entgegen

Von Ulrike Bletzer

Ganz schön gefährlich, so eine Mondscheinführung auf Burg Gutenfels. „Ihr Männer und Frauen, passt doch auf, sonst fallt ihr in den Graben “, ruft Ute Graßmann energisch. Und das wäre ziemlich fatal. Schließlich dient ein solcher Wassergraben – gleich zwei Stück samt Zugbrücken plus einen sogenannten Halsgraben gab's hier früher einmal – nicht nur der Verteidigung, sondern muss auch als Toilette herhalten.