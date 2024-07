Plus Lahnstein Eine Erfahrung aus 50 Jahren im Stadtrat: Mit Humor und Wortwitz kann man viel erreichen Von Tobias Lui i Adalbert Dornbusch blickt zurück auf fünf Jahrzehnte im Ehrenamt. Der langjährige Bürgermeister, von vielen als Brückenbauer beschrieben, konnte auch anders: Auf dem Foto vor ihm, welches ihm der verstorbene Werner Konrad geschenkt hat, ist er als junger Mann auf einer Demonstration gegen die Bildungsmisere zu sehen. Foto: Lui Am Ende zollten sie ihm noch mal ihren Respekt. Stadträte von CDU, SPD, Unabhängiger Liste, FBL, der Grünen und von FDP, sogar die anwesenden Verwaltungsmitarbeiter und Zuschauer: Mit stehenden Ovationen wurde Bürgermeister Adalbert Dornbusch im Rahmen der konstituierenden Stadtratssitzung vor wenigen Wochen verabschiedet. Lesezeit: 4 Minuten

„Mir war das fast schon unangenehm, aber es hat mich sehr berührt“, sagt Dornbusch, als ihn unserer Zeitung in seinem Haus auf der Höhe besucht. Das Gespräch soll dem Leser einen Einblick in fünf Jahrzehnte Ehrenamt geben. Das gemütliche Haus in Niederlahnstein bewohnt Dornbusch schon seit 1958. Zwei (erwachsene) Kinder hat ...