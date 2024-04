Plus Rhein-Lahn

Einbürgerung im Rhein-Lahn-Kreis: Wie wird man eigentlich Deutscher?

Von Till Kronsfoth

i Sie haben den Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft geschafft: Jüngst wurden 36 Menschen aus Syrien, Polen, der Ukraine, Afghanistan, Spanien, Indien und Malta eingebürgert. Foto: Martina Schrage/Kreisverwaltung

Samer Bikbashi erhielt 2023 im Rahmen einer feierlichen Übergabe in der Kreisverwaltung in Bad Ems die deutsche Staatsbürgerschaft. Er stammt aus einem Ort 20 Kilometer entfernt von Damaskus. 2015 floh er mit seiner Familie vor dem IS. „Die Situation war sehr schlimm. Besonders für meine Frau und meine Mutter. Wenn man sich gegen den IS aufgelehnt hat, wurde man sofort umgebracht“, sagt Bikbashi.