Plus Diez

Einblicke für die Retter von morgen: „Türen auf mit der Maus“ – Aktionstag bei Diezer DLRG gut besucht

Von Rolf-Peter Kahl

i Aufmerksam hörten die Kinder den Stationsleitern zu und löcherten sie zusätzlich mit Fragen. Foto: Rolf-Peter Kahl

So macht Lernen und Erleben Spaß! Unter dem Motto „Türen auf mit der Maus“ findet seit 2011 jedes Jahr der WDR-Aktionstag statt. Überall in Deutschland öffnen sich dann für Maus-Fans Türen, hinter denen sich etwas Interessantes verbirgt und die sonst verschlossen sind, wie zum Beispiel auf dem Gelände des Diezer Ausbildungszentrums der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) an der Emser Straße.