Runkel

Ein Leben für die Burg Runkel: Trauergottesdienst für Metfried Prinz zu Wied

i Metfried Prinz zu Wied Foto: Peter Ehrlich/foto-ehrlich.de

Am vergangenen Wochenende fand in Runkel der Trauergottesdienst für Metfried Prinz zu Wied statt. Der Großonkel des heutigen Fürsten Maximilian zu Wied war am 24. Mai nach längerer Krankheit im Alter von 89 Jahren in Runkel verstorben.