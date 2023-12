Plus Nastätten Ein Herz für die Nische: Unternehmer aus Buch bringt britisches Kino nach Nastätten Kunst ist Kunst und muss unterstützt werden. Das stand für Mark Thompson fest, als sein ältester Schulfreund und erfolgreicher amerikanischer Kameramann Tim Dodd ihn anrief und um Hilfe bat. Zwei junge Uniabsolventen, Adam Pickford und William Stone, wollten ihren Traum verwirklichen und ihren bereits auf Youtube bekannt gewordenen Kurzfilm „The Fence“ als richtigen Langfilm produzieren. Allein, es fehlte das Geld. Von Marta Fröhlich

Und so landeten die US-Filmemacher bei Mark Thompson in Buch, einer 600-Seelen-Gemeinde bei Nastätten. „Mein Leben ist eine Reihe von glücklichen Zufällen“, erzählt Thompson, der 1956 in England zur Welt kam. Denn das Glück habe ihm stets die richtigen Entscheidungen gebracht. Als Finanzdirektor der Autovermietungsfirma Avis kam er 2001 beruflich ...