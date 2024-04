Plus Dausenau Eigenes Bier seit 20 Jahren: Braukunst aus Dausenau ist in aller Munde Von Andreas Galonska i Den Besuchern des Schaubrauens schmeckt das Bier aus Dausenauer Eigenherstellung. Jürgen Nickel und Raphael Gilles (kniend von links) berichteten über die Tradition, Andreas Beck (rotes Shirt) hatte das Party-Export aus Lahnstein mitgebracht. Foto: Andreas Galonska Im Jahr 2004 kamen drei Männer aus Dausenau zusammen, die eines gemeinsam hatten: Man war nicht wirklich zufrieden mit den Angeboten der industriellen Bierproduzenten. Die Lösung: Es wurde ein Gerstensaft aus eigener Mischung hergestellt. Nun konnte beim Schaubrauen auf 20 Jahre Braukultur Duzenowe geblickt werden. Lesezeit: 2 Minuten

Bei sommerlichen Temperaturen war der Treffpunkt an der historischen Scheune mitten im Ort gut besucht. Die Gäste konnten direkt verfolgen, wie in großen Kesseln das eigene Bier entsteht. „Eine Braukultur hatte es in Dausenau schon im 19. Jahrhundert gegeben“, berichtet Jürgen Nickel, einer der Gründer des Vereins Braukultur Duzenowe. Aus ...