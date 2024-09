Plus Bogel Ehrungen, Auszeichnungen, Beförderungen: VG Nastätten würdigt ihre Feuerwehrleute Von Ulrike Bletzer i xxxxxx (von links): Alexander Schäfer, Jens Güllering, Jörg Denninghoff, Michael Dexheimer, Tim Strobel, Eric Gilles, Eric Sniehotta (stellvertretende Wehrleiter) Fotos: Ulrike Bletzer Foto: Ulrike Bletzer „Jetzt fängt der Marathon an“, sagte Jens Güllering, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nastätten und oberster Dienstherr der Feuerwehr im Blauen Ländchen. Und damit hatte er wahrlich nicht übertrieben: Ent- und Verpflichtungen, Beförderungen und Auszeichnungen aller Art, Verabschiedung von Alterskameraden und, und, und – weit über 100 Personalia standen beim Feuerwehrtag in Bogel auf der Tagesordnung. Das dauerte. Doch langweilig wurde es nicht. Lesezeit: 3 Minuten

Das ganze Prozedere dauerte eine Weile und ließ gegen Ende naturgemäß etwas den Lärmpegel in der Mehrzweckhalle steigen. Aber, so Michael Dexheimer, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands: „Auch wenn es etwas langatmig sein mag: Jeder, der hier hoch auf die Bühne kommt, ist etwas Besonderes.“ Und in der Tat: Sie hatten alle ...