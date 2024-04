Plus Dausenau Ehrenamtler für Dausenau: Begleiter für die Jugend wird gesucht Von Andreas Galonska i Eine malerische Ansicht der Gemeinde Dausenau, wo Hausbesitzer nun Unterstützung bei der Sanierung von Fassaden erhalten können. Für die Jugend im Ort wird zudem ein ehrenamtlicher Begleiter gesucht. Foto: Andreas Galonska Bücherei zu – dafür Jugendraum auf. Das wurde in Dausenau verwirklicht, als die Gemeindebibliothek schließen musste. Für die Jugendlichen im Ort soll nun ein Begleiter gefunden werden, der den Mädchen und Jungen zur Seite steht. Lesezeit: 2 Minuten

„Die Jugendlichen sind sehr freundlich, sie haben viel Potenzial“, lobt Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler die jungen Leute in Dausenau. Für deren Treffpunkt in der früheren Bücherei soll jetzt eine geeignete Begleitperson gefunden werden. „Das soll eher ein Kumpel sein, kein Aufpasser“, fügt sie an. Gefragt sei nun ein Mensch, der sich ...