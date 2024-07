Plus Dausenau Ehre für Dausenaus Ehrenamtler: Willi Stoffel ist der neue Aktenmächer Von Ulrike Bletzer i Begehen in Dausenau den Aktenmächertag (von links): Fiedemann Schäfer, Marion Vomberg, Reiner Sander, Reiner Höll, Walter Gebenroth, Michelle Wittler, Willi Stoffel, Jochen Schneider, Rosel Marx, Andrew Marx, Kurt Bruchhäuser und Jochen Standfuss. Im Vordergrund auf dem Boden ist die Ivon der Dausenauer Künstlerin Ella Mundt entworfene 3-D-Figur des Aktenmächers zu sehen. Foto: Ulrike Bletzer Das ist wirklich aller Ehren wert: Die Ortsgemeinde Dausenau hat am Freitagabend einige ihrer zahlreichen ehrenamtlich engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürger ausgezeichnet. Und zum Ende hin sogar noch das seit Wochen, wenn nicht gar Monaten bestgehütete Geheimnis der Region gelüftet: Willi Stoffel ist der Aktenmächer des Jahres 2024. Lesezeit: 4 Minuten

Auf welch vielfältige Art und Weise er sich diesen Titel verdient hat, machte Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler in ihrer Laudatio deutlich. Willi Stoffel kümmere sich nicht nur seit Langem ehrenamtlich um das Fällen und aufwendige Aufstellen des Kirmesbaums, sondern habe unter anderem auch etwa am Bach und am Friedhof Zäune geschweißt, ...