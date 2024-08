Plus Bad Ems

Ehemaliger Einkaufsmarkt in Bad Ems: Neue Kita kommt wieder ein gutes Stück weiter

Von Andreas Galonska

i Ein Blick zur Einfahrt von der Viktoriaallee aus gesehen. In dem früheren Einkaufsmarkt sind etliche Handwerker zugange, um alles zur künftigen Nutzung als Kita umzufunktionieren. Dafür werden jetzt weitere Aufträge vergeben. Foto: Andreas Galonska

Es tut sich etwas am künftigen Ort für die Kleinen mitten in Bad Ems. In der Römerstraße wird an der Umgestaltung eines früheren Einkaufsmarkts gearbeitet, der bald als Kindertagesstätte dienen wird.