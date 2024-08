Der Kreistag des Rhein-Lahn-Kreises beschäftigt sich in einer Dringlichkeitssitzung am Freitag mit der Zukunft des Paulinenstifts in Nastätten. Der Kreis muss eine Menge Geld in die Hand nehmen, um den Fortbestand des Krankenhauses zu sichern. Foto: Markus Eschenauer