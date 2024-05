Plus Diez

Drei Jahrzehnte lang Spieletrends auf der Spur: Grund zu Feiern bei Peter Haber Spielwelt in Diez

Von Johannes Koenig

i Ein echter Hingucker: Ein mehrteiliges Spielzeugstraßenset hatte die Firma Haber Irene Höhler zum 30-jährigen Bestehen ihres Spielwarengeschäfts in der Diezer Rosenstraße zur Verfügung gestellt. Fotos: Johannes Koenig Foto: Johannes Koenig

30 Jahre Peter Haber Spielwelt in Diez: Das feierte kürzlich Inhaberin Irene Höhler mit gewohnt viel guter Laune. So gab es unter anderem eine Tombola mit Gewinngarantie. Jeder Kunde konnte an der Kasse eine Nummer ziehen. Mit dem Zettel in der Hand verschwand Irene Höhler dann in einem Nebenraum, um wenig später mit einem kleinen Präsent wieder zurückzukehren.