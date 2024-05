Plus Aartal/Diez/Lahnstein Drei große Veranstaltungen: Rhein-Lahn-Kreis zeigt sich in allerbester Festtagsstimmung Tobias Lui Von Uli Pohl i Das Aartal präsentierte sich am Sonntag von seiner schönsten Seite. Tausende rollende Gäste waren zwischen Diez und Taunusstein-Bleidenstadt unterwegs. Eine beliebte Station für eine Pause war der Dorfplatz in Flacht. Foto: Uli Pohl Drei große Veranstaltungen im Rhein-Lahn-Kreis mobilisierten am Samstag und Sonntag Tausende Menschen. Während im Aartal bei „Fahr zur Aar“ entspannt geradelt wurde, bummelten Schnäppchenjäger beim Diezer Stadtflohmarkt durchs Zentrum. Der kulturelle Höhepunkt wurde in Lahnstein bei Lahneck Live gefeiert. Lesezeit: 2 Minuten

Das Wichtigste: Bei allen drei Veranstaltungen spielte das Wetter halbwegs mit. Blieb es am Sonntag trocken, ging am Samstag der ein oder andere Regenschauer nieder, was aber der Stimmung am Lahneck keinen Abbruch tat. Lahneck Live: 40 Minuten Schauerregen am frühen Samstagabend – das war's: Davor und danach herrschte bestes Festivalwetter ...