Doppeltes Babyquartett im Diezer Geburtshaus: Zwei Mütter bekommen jeweils viertes Baby

Nachdem im August 2023 das 1000. Baby im Geburtshaus zur Welt kam, gab es auch in diesem Jahr zwei ganz besondere Geburten: Denn viele Familien zieht es nicht nur einmal zur Geburt ins Geburtshaus – sie kommen gern für das nächste Kind wieder. So auch Monique und Vera. Beide haben schon einmal in Diez entbunden. Beide meldeten sich nun für ihr jeweils viertes Baby wieder zur Geburt an.

Anzeige

„Das sind einfach viele witzige Zufälle“, sagt Hebamme Celine Simon, sie betreute beide Geburten und ist seit 2023 gemeinsam mit Nadine Ulbricht Leitung des Geburtshauses. Nicht nur, dass es für die beiden Mütter das vierte Kind war, beide Familien leben im selben Heimatdorf. Und damit der Zufälle nicht genug, beide bekamen ein „Überraschungsbaby“ – heißt, sie erfuhren das Geschlecht erst am Geburtstag. Monique brachte ihren Sohn Lio am 25. Februar um 19.36 Uhr mit 3940 Gramm gesund und munter zur Welt. Es ist ihr vierter Sohn. Vera hat ihre Tochter Frieda Ottilie am 11. März um 18.57 Uhr mit 3700 Gramm geboren und bekam damit das vierte Mädchen. Trotz der räumlichen Nähe haben sich die Familien zum Foto im Geburtshaus das erste Mal getroffen.

Tag der offenen Tür im Juni

Wer Lust bekommen hat, sich das Geburtshaus Lebensstern einmal aus der Nähe anzuschauen und das Team persönlich kennenzulernen, der kann sich am Tag der offenen Tür am 9. Juni einen Eindruck verschaffen. Es wird Einblicke in die Arbeit im Geburtshaus sowie Fakten rund um die Geburtshilfe und ein großes Gewinnspiel geben. Bei Interesse an einer Begleitung durch das Geburtshaus, gibt es jeden ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr einen Infoabend, der ohne Voranmeldung besucht werden kann.