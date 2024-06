Plus Bad Ems Doppeljubiläum in Bad Ems: Gelungenes Fest in würdigem Rahmen Von Andrea Schneider i In authentischen Kostümen ging es mit dem früheren Stadtarchivar Hans-Jürgen Sarholz (Mitte) im Rahmen einer Führung auf die Spuren der Fürstin Amalie von Nassau-Diez. Foto: Andrea Schneider Sieben Jahrhunderte Heilbad, 300 Jahre Kurhaus waren gleich zwei Jubiläen, die am vergangenen Samstag gebührend gefeiert wurden. Das Emser Bad wurde erstmals im 14. Jahrhundert erwähnt und ist somit eines der ältesten Heilbäder in Europa. Lesezeit: 3 Minuten

Badete man anfangs noch im Wildwasser unter freiem Himmel, so bauten die Landesherren bald schon Badehäuser, wo heute Häcker’s Grand Hotel steht. Man badete in einfachen Holzwannen über den Quellen, später in Wannen aus Lahnmarmor. Im 17. Jahrhundert nutzten die Gäste das Quellwasser auch zum Trinken. 1724 war der Bau des ...