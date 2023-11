Zwei führende Köpfe des Vereins „Keine Südumgehung Limburg“ mahnen öffentlich, die in Limburg geführte Verkehrsdiskussion „großräumig“ zu betrachten, mit Blick auf neue Verkehrsentwicklungen in Rheinland-Pfalz. Der Vorsitzende des Vereins, Ralf Jung-König, und Vorstandsmitglied Jörg Dönges machen auf ein künftiges Bauprojekt aufmerksam, das zwar knapp 40 Kilometer von Limburg entfernt liegt, aber aus Sicht der beiden Männer erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr in Limburg haben wird.