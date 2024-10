Plus Bad Ems Diskussion über Spielplatz Große Wiese in Bad Ems: Keine Altlasten Von Andreas Galonska i Der neue Spielplatz auf der Großen Wiese ist im Moment gesperrt - aber nicht wegen Bodenuntersuchungen, sondern weil kürzlich neuer Rasen angepflanzt worden ist. Im Stadtrat wurde über Unterstellungen zu einer angeblichen Belastung der Fläche diskutiert. Foto: Andreas Galonska Die Eröffnung des neuen Spielplatzes auf der Großen Wiese in Bad Ems war für viele Kinder ein Grund zur Freude. Weniger erfreulich sahen Reaktionen auf Online-Veröffentlichungen aus, bei denen eine Gefährdung durch eine angebliche Bodenbelastung unterstellt wurde. Im Emser Stadtrat wurde klar: Es liegen keine Anhaltspunkte für eine solche Belastung vor, auf ein Gutachten soll verzichtet werden. Lesezeit: 2 Minuten

Der Bad Emser Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) erklärte, dass Vermutungen über Altlasten im Boden über ein Online-Medium kolportiert worden waren. Hinzu kam ein Brief, der auch unsere Redaktion per E-Mail erreicht hatte, der aber aufgrund der unklaren Herkunft und des nicht nachprüfbaren Inhalts nicht Eingang in unsere Berichterstattung gefunden hat. ...