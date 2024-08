Plus VG Diez/Gückingen

Diezer VG-Beigeordnete mit großer Mehrheit gewählt: So verlief die konstituierende Sitzung des neuen Rats

Von Thorsten Kunz

i Geschlossenheit und Harmonie demonstrierte der neue Verbandsgemeinderat Diez in seiner konstituierenden Sitzung in Gückingen. Foto: Thorsten Kunz

Der neue Rat der Verbandsgemeinde (VG) Diez hat sich am Dienstagabend in der Gückinger Königsteinhalle konstituiert. In der harmonischen Sitzung wurden Maria-Theresia Schmidt, Günter Künzler und David Ochmann als neue (ehrenamtliche) Beigeordnete gewählt.