Diezer Stadtlauf: Großereignis mit Volksfestcharakter – Weit mehr als 1000 Teilnehmer

Von Rolf-Peter Kahl

i Prominenteste Teilnehmerin in Diez war zweifelsohne Olivia Gürth. Sie absolvierte mit den Schülern die Strecke über einen Kilometer. Foto: Rolf-Peter Kahl

Am vergangenen Sonntag fand in der Grafenstadt an der Lahn der mittlerweile achte Diezer Stadtlauf statt. Und diese sportliche Großveranstaltung erwies sich erneut als ein Highlight für die Region – und darüber hinaus.