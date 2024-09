Plus Diez

Diezer Klangfluss fließt erstmals am Samstag: Neues Musikfestival will Profil der Altstadt weiter stärken

Von Johannes Koenig

i Jazz bieten die drei Musiker von Slow Turtle Joe am Samstag im Garten von Haus Eberhard. Foto: Eduard Färber

Diezer Klangfluss: So heißt das neue Musikfestival, welches am kommenden Samstag, 21. September, ab 16 Uhr in der Diezer Altstadt beginnt. Die Werbetrommel dafür rührt Mitorganisatorin und Stadträtin Astrid Wunsch. Denn für viele potenzielle Besucher kommt die neue Veranstaltung quasi aus dem Nichts. Geboren wurde die Idee aber schon vor rund anderthalb Jahren.