Plus Diez Diezer Cannabis Club in den Startlöchern: Noch fehlt die Zulassung Von Till Kronsfoth i Cannabispflanzen (circa vier Wochen alt) in ihrer Wachstumsphase stehen unter künstlicher Beleuchtung in einem Privatraum. Aus der Cannabispflanze werden Haschisch und Marihuana hergestellt. Foto: Symbolbild Christian Charisius/dpa Vor gut einer Woche hat der Diezer Cannabis Club offiziell eröffnet. Inzwischen sind mehr als 200 Mitgliedsanträge eingegangen. Auf die Zulassung zum Anbau von Cannabis wartet der Verein jedoch noch. Lesezeit: 4 Minuten

Die Räumlichkeiten des „Cannabis Social Club Lower Ground Diez e.V.“ riechen nicht nach Gras. Stattdessen erfüllt würziger Zigarrenduft den Raum. Horst Best ist Gründer und Sicherheitsbeauftragter des Clubs. Er sitzt hinter seinem ausladenden Schreibtisch aus glänzendem Granit. Best zieht an seiner Zigarre und beginnt das Gespräch mit einer unerwarteten Aussage: ...