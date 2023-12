Diez: VG-Rat verabschiedet Haushalt für 2024

Auf seiner Sitzung am Donnerstagabend verabschiedete der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Diez den Haushalt für 2024, der unter anderem Mittel zum Bau von zwei Containern für die überfüllte Pestalozzischule, die energetische Sanierung von Gebäuden, die Schaffung von 6,35 neuen Stellen in der Verwaltung sowie umfangreiche Investitionen in die Ausstattung der Feuerwehr vorsieht.