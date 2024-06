Diese Teams gingen in den Wettbewerb um den Wanderpokal

Folgende Mannschaften beteiligten sich am Turnier der Mädchenfußballerinen in Niederneisen: Grundschule Niederneisen (zwei Teams), Goethe-Schule Lahnstein (zwei Teams), Willy-Brandt-Grundschule Osterspai (zwei Teams), Karl-von-Ibell-Schule Diez (zwei Teams), Schillerschule Lahnstein, Grundschule Hahnstätten, Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems und die Esterauschule in Holzappel.