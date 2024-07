Plus Katzenelnbogen

Diebstähle und Belästigungen: Frau sorgt für viel Ärger in Katzenelnbogen – Bürger fordern Behördenreaktion

Von Johannes Koenig

i Der Serres-Platz an der Nassauischen Sparkasse (Naspa) im Katzenelnbogener Stadtzentrum ist nicht nur für Jugendliche ein beliebter Aufenthaltsort, auch die aktuell im Fokus der Debatte stehende mutmaßliche Somalierin hält sich dort häufiger auf. Fotos: Uschi Weidner Foto: Uschi Weidner

Stadtgespräch in Katzenelnbogen: Eine Frau hebt ihre Kleidung hoch und erleichtert sich mitten auf einem Parkplatz in der Innenstadt, direkt neben der Hauptstraße. Und das offenbar nicht zum ersten Mal. Anwohner und Ladenbesitzer fordern daher, dass der Frau geholfen wird. Was ist aber bisher über den Fall bekannt?