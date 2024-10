Plus Aartal/Hahnstätten

Die Schönheit und Vielfalt des Aartals entdeckt: Vielseitiges Programm lockt zahlreiche Besucher in die Region

Von Christopher Kahl

i Per Muskelkraft auf Erkundungstour: Die Draisinenfahrten bei „Dein Tag im Aartal!“ starteten vor der Heimatsammlung in Hahnstätten. Foto: Christopher Kahl

Wie jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit lockte der Erlebnistag „Dein Tag im Aartal!“ zahlreiche Besucher in die Region rund um Hahnstätten, wo ein abwechslungsreiches Programm Jung und Alt in seinen Bann zog.