Plus Limburg Die neue Heimat des Finanzamts Limburg-Weilburg: Ab Herbst 2025 in einem neuen Bürogebäude an der B 8 Von Stefan Dickmann i „Gemini Plaza“ heißt das Bürogebäude, das derzeit an der B 8 auf Höhe von Kaufland in Limburg errichtet wird. Drei der Etagen sind für das Finanzamt vorgesehen. Foto: Stefan Dickmann Wer einen Termin beim Finanzamt Limburg-Weilburg hat, dort seine Steuererklärung abgeben oder die neuen Vordrucke abholen möchte, den wird der Weg künftig in die Brückenvorstadt von Limburg führen. Der neue Sitz der Behörde wird sich einem Bürogebäude befinden, das derzeit noch gebaut wird und im September 2025 fertiggestellt sein soll, wenn alles planmäßig verläuft. Das verkündete Bauherr Christoph Müller, der zusammen mit seinem Bruder Stephan zum Richtfest eingeladen hatte. Lesezeit: 3 Minuten

In der ersten Etage des Rohbaus versammelten sich am späten Vormittag rund 200 Gäste, darunter auch Finanzstaatssekretär Uwe Becker (CDU). Das Land Hessen miete die Räume für das Finanzamt an, erklärte er, mit einer Vertragslaufzeit von 15 Jahren plus einer Verlängerungsoption von fünf Jahren. Finanzamt ist auf drei Etagen untergebracht Bevor es ...