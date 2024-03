Der nächste Treffpunkt für Infos und Ideenaustausch ist am Dienstag, 12. März, 19 Uhr, in der Turnhalle.

Die nächsten Arbeitseinsätze sind am Samstag, 9. März, 9 Uhr, und am Samstag 16. März, ebenfalls um 9 Uhr in der Turnhalle. red