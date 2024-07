„Die Hasel tanzt“: Kultschlagernacht in Eppenrod

Anzeige

Denn am Samstag, 20. Juli, lädt der Sportverein Rot-Weiß Eppenrod seine Schlagerjünger zur 15. Kultschlagernacht unter dem bewährten und erfolgreichen Motto „Mein Herz schlägt Schlager“ nach Eppenrod in die Hasel ein, um unter freiem Himmel zu feiern.

„Die Kultschlagernacht muss man eigentlich nicht mehr erklären – sie spricht bei den zahlreichen Besuchern, die aus nah und fern nach Eppenrod pilgern – einfach für sich selbst, und wenn der Durchschnitt auch zwischen 30 und 50 Jahren liegen mag, besuchen unsere Veranstaltung Gäste von 16 bis 88 Jahren, und dabei wird die junge Zielgruppe tatsächlich immer größer“, teilt der Veranstalter in einer Ankündigung zum Schlagerfest mit.

Eine volle Tanzfläche ist auch bei der 15. Auflage der Kultschlagernacht in Eppenrod garantiert. Im vergangenen Jahr herrschten auf der Hasel optimale äußere Bedingungen. Darauf hoffen auch die Veranstalter am kommenden Samstag. Foto: Rolf-Peter Kahl (Archiv)

Ein Großteil der Besucher ist mit der Kultschlagernacht aufgewachsen und kommt schon seit Jahren nach Eppenrod, wo zwischen Grillhütte, Schützenhaus und Sportplatz bis 3 Uhr morgens ausgiebig getanzt, gesungen und gesellig gefeiert wird.

Fragt man die Besucher nach dem Erfolgsgarant der Veranstaltung, sind sich alle einig: Die Mischung aus guter Musik von DJ André, einzigartiger Open-Air-Atmosphäre, schön dekoriertem Gelände sowie unbeschwerter und ausgelassener Stimmung macht die Kultschlagernacht bis heute aus. „Wir bieten einfach immer wieder etwas Neues! Und der Stargast hat es dieses Jahr in sich“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Kein geringerer als Joey Heindle steht in diesem Jahr live auf der Bühne und präsentiert seine großen Hits. „Seine drei letzten Singles haben alle die Top Ten der konservativen Airplaycharts erreicht. Und rechtzeitig zur Kultschlagernacht veröffentlichte der Künstler seine brandneue Nummer mit dem Titel ,Träumefänger‘.“

Der sympathische Sänger sei nicht nur für seine Stimme bekannt, auf die Dieter Bohlen in der neunten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ aufmerksam wurde und mit der Joey Heindle es bis in die Top fünf schaffte, sondern auch als „Dschungelkönig“ im Jahr 2013, als er die siebte Staffel in Australien souverän gewann.

Natürlich werden vor und nach seinem Auftritt wieder die kultigsten Schlager der 70er, 80er und aktuelle Schlager von heute gespielt. Das Portfolio reicht von Roland Kaiser bis Peter Alexander, von Rex Gildo bis Fantasy, von Helene Fischer bis Andrea Berg, wobei gerade die alten Schlager von Karat, City, Peter Maffay, Howard Carpendale, Matthias Reim sowie natürlich den Flippers und Wolfgang Petry die Massen begeistern. Der zweite Höhepunkt der Kultschlagernacht ist ein fulminantes Feuerwerk, das voraussichtlich gegen 23 Uhr gezündet wird, und vom Sportplatz aus, weit über die Grenzen von Eppenrod zu sehen ist.

Viel Mühe macht sich der Sportverein auch mit dem wunderbar geschmückten Biergarten, einer Cocktailbar mit neuer und größerer Auswahl an Cocktails, Pils und Hellem an der langen Theke. Für das leibliche Wohl aller Gäste in der Hasel sorgt ein Partyservice aus Oberzeuzheim. Dazu ist in diesem Jahr erneut der „Gym-Snack“ der Gymnastikfrauen aus Eppenrod für erlesene Weine zuständig. Auch kalter Äppler und heißer Kaffen werden angeboten.

Der Sportverein Eppenrod freut sich, dass die „Hasel wieder tanzt“ und ist stolz, die Kultschlagernacht bereits zum 15. Mal zu stemmen. Bis zu 80 Freiwillige sind notwendig, um die nach und nach gewachsene Veranstaltung mit viel Spaß und einem reibungslosen Ablauf zu organisieren. Drei Wochen Aufbauzeit und viele Arbeitstreffen im Vorfeld sind da noch nicht eingebunden.

„Hier auf dem Dorf war und ist es im Umgang miteinander immer friedlich, freundschaftlich und respektvoll – und wir wünschen uns, dass es genauso bleibt. Wir freuen uns über jeden Gast, der das ehrt und viele Stunden bei unserer 15. Kultschlagernacht genießt“, so der SVG Rot-Weiß Eppenrod. red