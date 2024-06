Plus Lahnstein

Die Buga in Lahnstein kommt: Müssen Angler umziehen?

i Wie geht es weiter mit dem Anglerheim des Angler-Clubs Oberlahnstein am Hafenköpchen? Darüber diskutierten kürzlich Vereinsvertreter mit Vertretern der Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz und OB Lennart Siefert. Foto: Tobias Lui

Die Lage ist verzwickt. Auf der einen Seite ein schmuckes Anglerheim, gelegen in einem herrlichen Stück Natur. Auf der anderen Seite eine Bundesgartenschau (Buga), die bis 2029 nicht nur Millionen Euro an Steuergeldern nach Lahnstein bringt, sondern auch eine Veränderung des Stadtbilds. Dass Veränderungen manchmal schmerzhaft und frustrierend sein können, beweisen die Sorgen um das Anglerheim des Angler-Clubs Oberlahnstein (ACO) am Hafenköpchen.