Die Buga 2029 im Blick: Wie kann man den Leerständen am Mittelrhein begegnen?

Sprecht Deutsch mit den Leuten

Wer nicht nur über die Menschen im Rheintal, sondern mit ihnen reden will, der muss auch ihre Sprache sprechen. Beim Auftakt des wichtigen Projekts „Urbane Lücken“ in Bacharach aber war erst einmal viel von „Keynotes“, „Best Practices“ und „Matchmaking“ zu hören. Ob Otto Normalverbraucher und Oma Puvogel das verstehen, da habe ich meine Zweifel. Also, liebe Wissenschaftler: Wenn ihr in die Städte zu den Menschen geht, sprecht Deutsch. Das hilft am Ende dem Projekt. Und übrigens: „Matchmaking“ beschreibt den Vorgang und das Vorhaben, zwei oder mehr Menschen miteinander in Verbindung zu bringen. Das wird auf Deutsch auch besser klappen ...

E-Mail: michael.stoll@rhein-zeitung.net