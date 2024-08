Plus Hahnstätten Der Markt kann kommen: Hahnstätten ruft zum Heimatfest an der Aar Von Rolf-Peter Kahl i Für die Marktgesellschaft hat der Countdown bis zum Marktbeginn schon seit ein paar Tagen begonnen. Sie versichern: „Der Markt 2024 wird großartig!“ Foto: Rolf-Peter Kahl Der Verkehrs- und Heimatverein (VHVH), die Ortsgemeinde, die Marktgesellschaft und der neue Festwirt Christopher Herzberg richten vom 6. bis zum 10. September den traditionellen Hahnstätter Markt aus. Und in Hahnstätten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Lesezeit: 2 Minuten

„Der Markt 2024 kann kommen!“, sind sich Veranstalter sicher. Die Organisatoren und Verantwortlichen des größten Heimatfestes an der unteren Aar sind zuversichtlich, dass durch ein ebenso reichhaltiges wie abwechslungsreiches Programm auch in diesem Jahr ein toller Markt ins Haus steht. Der Markt nimmt am Freitagabend, 6. September um 18 Uhr seinen ...