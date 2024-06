Plus Bad Ems-Nassau

Debatte im VG-Rat BEN: Alternativen zum gesperrten Radweg gesucht

Von Andreas Galonska

i Die Bundesstraße 417 zwischen Nassau und Obernhof wird oft sehr flott befahren. Für eine Nutzung durch Radfahrer wurde im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau jetzt über eine mögliche Geschwindigkeitsbegrenzung diskutiert. Foto: Andreas Galonska

Wie geht es weiter mit dem Radweg zwischen Nassau und Obernhof? Die teils unwegsame Strecke ist wegen etlicher umgefallener Bäume gesperrt, die Alternativen bestehen in dem steilen Weg über Winden oder über die viel befahrene Bundesstraße 417. Ein Königsweg hat sich nicht aufgetan, was in der Sitzung des Verbandsgemeinderats Bad Ems-Nassau deutlich wurde.