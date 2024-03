Plus Bad Ems Dauerbrenner in der Kurstadt: Zustand des Bahnhofs in Bad Ems kritisiert Von Andreas Galonska i Im Hauptausschuss der Stadt ging es darum, wie es mit dem Empfangsgebäude des Bad Emser Hauptbahnhofs weitergehen soll. Dabei ist der Eigentümer gefragt, der dort Wohnraum einrichten möchte. Foto: Andreas Galonska Im Hauptausschuss der Stadt Bad Ems ging es wieder um einen Dauerbrenner: den Hauptbahnhof und den Zustand des Empfangsgebäudes. Für die FWG kritisierte Bernd Hewel das Erscheinungsbild, das sich aus seiner Sicht nur schwer mit dem Welterbestatus vereinbaren lässt. Lesezeit: 2 Minuten

„Wir müssen jetzt an den Eigentümer ran“, forderte Bernd Hewel zum Bahnhofsgebäude. Der aktuelle Zustand würde Besuchern, die per Bahn nach Bad Ems kommen, alles andere als ein attraktives Bild vermitteln und die Ankunft „versauen“. „Der Eigentümer ist seit zwei Jahren an dem Antrag dran“, erläuterte Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU). Vor ...