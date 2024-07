Plus Lahnstein

Das Bluesfestival gedenkt einer echten Ikone: „Blues für Tom“

i In diesem Jahr ist die Deutsch-Iranerin Mina Richman mit ihrer Band zu Gast beim Bluesfestival in der Lahnsteiner Stadthalle. Foto: Jan Haller

Es ist eine Kultveranstaltung, die national wie international einen hohen Stellenwert hat: Bereits zum 44. Mal findet am Samstag, 28. September, das Lahnsteiner Bluesfestival in der Stadthalle statt. In diesem Jahr heißt das Motto „Blues für Tom“ – und steht ganz im Zeichen des im Dezember verstorbenen Festivalmitbegründers Tom Schroeder. Darüber berichtet der Veranstalter, die Lahnsteiner Musikszene, in einer Presseinfo.