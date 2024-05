Plus Limburg/Westerwald Dank Pfarrer Lixenfelds Initiative: Eine kühne Vision ist in Erfüllung gegangen Von Dieter Fluck i Bei seinem Besuch auf der Norbert Mission wurde der Vorsitzende des Vereins Missions- und Nothilfe Limburg, Erich Wieser, von festlich gekleideten Damen empfangen. Foto: Dieter Fluck/Erich Wieser Die vom früheren Limburger Dompfarrer Norbert Lixenfeld (94) im indischen Banjhapara begründete „Norbert Catholic Mission“ ist eine Erfolgsgeschichte. Wie der Vorsitzende des Trägervereins Missions- und Nothilfe Limburg, Erich Wieser (Elz), berichtet, wurde das Kirchen- und Bildungszentrum kürzlich mit der Einweihung eines Mädchen-Hostels und eines Schwesternkonvents abgerundet. Eine kühne Vision sei in Erfüllung gegangen. Lesezeit: 3 Minuten

„Das große gemeinsame Ziel, an dessen Beginn zwei Freunde standen, ist erreicht“, stellte Wieser bei seinem jüngsten Besuch in Indien fest. Der dort in der Diözese Raiganj zuständige, inzwischen verstorbene Bischof Alphonsus d’Souza, und der frühere Domkapitular Norbert Lixenfeld hatten 2004 als Teil eines Partnerschaftsprojekts den Aufbau dieser Missionsstation vereinbart. ...