Christof Geskes zur Buga: „Lahnsteiner sollen sich ihre Stadt zu eigen machen“

Breites Interesse und viel Zuspruch erlebt der Siegerentwurf des Berliner Planungsbüros Geskes.Hack für die Buga 2029 in Lahnstein. Christof Geskes erzählt im Interview mit unserer Zeitung viel darüber, was ihn an der Lahnmündung begeistert, welche neuen Akzente er und sein Team setzen wollen und welche Wirkungen ein Park wie die Rheinanlagen auf die Bürger und ihre Stadt haben sollte.