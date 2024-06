Plus Lahnstein

Chef der Psychiatrie in Lahnstein nun auch Chefarzt in Saffig

i Privatdozent Dr. Arian Mobascher (3. von links) wurde von der BBT-Regionalleitung und dem Direktorium der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Saffig begrüßt. Foto: Pascal Nachtsheim

Privatdozent Dr. Arian Mobascher hat zum 1. Juni die Aufgaben des Ärztlichen Direktors und Chefarztes der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Barmherzigen Brüder Trier (BBT) in Saffig übernommen. Das teilt die BBT-Gruppe in einer Pressemitteilung mit. Mobascher ist bereits Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am St.-Elisabeth-Krankenhaus (SEK) in Lahnstein.