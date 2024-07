Plus Katzenelnbogen

Catzenelnbogener Ritterspiele trotzten Blitz und Donner: Gäste und Akteure fühlten sich gut aufgehoben

Von Johannes Koenig

i Während der Show gab es schon Gewitterblitze. Foto: Yvonne Legetth

Ritterspiele trafen auf Unwetter – und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Katzenelnbogen. Die Sache ging glimpflich aus, und die Catzenelnbogener Ritterspiele konnten am nächsten Tag wie geplant fortgesetzt werden. Entsprechend positiv war nun die erste Bilanz nach den Spielen. Was nicht heißt, dass Regen und Gewitter den Turnierplatz am Samstagabend aussparten.