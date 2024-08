Plus Nassau Caritas betreibt Sozialstation in Nassau: Mitarbeiter und Patienten werden übernommen i Die Sozialstation in Nassau steht künftig unter der Trägerschaft des Caritasverbandes Westerwald-Rhein-Lahn. Foto: Marta Fröhlich Zum 1. August übernimmt der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn die Trägerschaft des ambulanten Dienstes am Marienkrankenhaus in Nassau. Der bisherige Träger, die SMMP-Seniorenhilfe, wird sich künftig auf seinen Kernbereich im Münsterland konzentrieren. Die Caritas übernimmt laut einer Pressemitteilung „selbstverständlich alle Patienten und Mitarbeitenden“. Lesezeit: 2 Minuten

Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen in Nassau und Umgebung können sich freuen: Ihre Versorgung wird ohne Unterbrechung sichergestellt, und sie können künftig die ambulanten Pflegeleistungen der Caritas in Anspruch nehmen. Damit ist die fachlich gute und vom christlichen Menschenbild geprägte Pflege und Versorgung der Menschen in der Region mit den ...