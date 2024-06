Plus Braubach

Burgspiele in Braubach: Evergreens sorgen für Gänsehautstimmung

i Jule Menzel-King, Silva Heil und Karl Krämer (von links) wirbeln mit ihren Evergreens durch das historische Ambiente von Schloss Philippsburg in Braubach. Foto: Michael Stoll

Pünktlich zum Auftakt der Burgspiele Braubach kommt der Wetterumschwung und so können die „Evergreens for Ever“ im lauschigen Innenhof von Schloss Philippsburg an einem schönen Vorsommerabend starten.