Plus Burgschwalbach

Burgschwalbacher zeigen ihre grünen Oasen: Gartenfreunde öffnen ihre Türen für Besucher

Von Christopher Kahl

i Auch Ulrike und Werner Landvogt beteiligten sich am Tag der offenen Gartentür, um den Besuchern ihr grünes Paradies zu präsentieren – herrlicher Burgblick inklusive. Foto: Christopher Kahl

Das idyllische Burgschwalbach hat sich am vergangenen Sonntag in eine grüne Oase für Gartenliebhaber verwandelt. Unter dem Motto „Eine kleine Rundreise ins Grüne“ öffneten zahlreiche private Gärten von 11 bis 17 Uhr ihre Tore für interessierte Besucher. Der VDK-Ortsverband Burgschwalbach organisierte den Tag der offenen Gärten und ermöglichte es, die liebevoll gepflegten Gartenanlagen in der Palmbachgemeinde zu erkunden.