Ob sie sich zu Lebzeiten jemals persönlich kennengelernt haben, ist fraglich. Dazu verliefen die Karrieren und Schicksale von Milva und Alexandra, zumindest vordergründig betrachtet, wohl in zu unterschiedlichen Bahnen.

Posthum allerdings fanden die beiden Diven in einer sehr intensiven Begegnung zueinander – in einem Doppelporträt, das am vergangenen Freitagabend in der Braubacher Markuskirche zu erleben war. Dorthin waren die Burgspiele Braubach, eigentlich eine Open-Air-Veranstaltungsreihe im Innenhof von Schloss Philippsburg, wo sie tags darauf auch wieder stattfinden sollten, der wackeligen ...