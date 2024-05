Plus Rhein-Lahn/Berlin Bundestag: Josef Oster (CDU) tritt im Wahlkreis Koblenz/Lahnstein wieder an i Josef Oster Foto: Ditscher Der Bundestagsabgeordnete Josef Oster hat in der Kreisvorstandssitzung der CDU Koblenz am Mittwochabend mitgeteilt, dass er zur nächsten Bundestagswahl im Jahr 2025 wieder kandidieren möchte. Seine Koblenzer Parteikollegen haben ihrem Vorsitzenden Unterstützung signalisiert und votierten einstimmig für die erneute Kandidatur. Lesezeit: 2 Minuten

Oster ist im Jahr 2017 erstmals für die CDU in den Bundestag eingezogen und gewann auf Anhieb das Direktmandat im Wahlkreis Koblenz, zu dem auch Teile der Landkreise Mayen-Koblenz und Rhein-Lahn gehören. Seitdem macht er Politik in der Bundeshauptstadt, zuerst als Mitglied einer Regierungsfraktion und seit der Wahl 2021 in ...