Plus Bornich Bürgermeister mit gerade 21 Jahren: Elias Metz führt Bornich Von Mira Zwick i Elias Metz wird der neue Bürgermeister von Bornich. Mit seinen gerade einmal 21 Jahren sollte er der jüngste Bürgermeister Deutschlands werden. Er freut sich schon auf die neue Aufgabe. Foto: Mira Zwick Er ist jung, von Haus aus politisch interessiert und engagiert, packt gern mit an und wird ab Montag als jüngster Bürgermeister Deutschlands die Geschicke Bornichs leiten: Die Rede ist von Elias Metz, 21 Jahre alt, dem bei der Kommunalwahl 83,5 Prozent der Bornicher ihr Vertrauen geschenkt haben. Lesezeit: 4 Minuten

Wir haben mit ihm über seinen Werdegang und seine Interessen gesprochen, seine Motivation, eine so verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen, und was er sich für die kommenden Jahre für Bornich vorgenommen hat. Immer schon Bornicher Sein ganzes Leben wohnt er schon in Bornich, ist mit der Gemeinde von klein auf verbunden. Seine mittlere ...