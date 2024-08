Plus Bad Ems Bürger hakt im Emser Stadtrat nach: Fragen nach den Problemstellen in der Stadt Von Andreas Galonska i Das frühere Schwesternwohnheim oberhalb der alten Bundeswehrschule befindet sich in einem heruntergekommenen Zustand. Foto: Andreas Galonska In der ersten Sitzung des neuen Bad Emser Stadtrats meldete sich ein Bürger, der Fragen zu einigen unschönen Stellen im Stadtbild hatte. Außerdem wurden verschiedene Bebauungsplanänderungen und Bauvorhaben thematisiert. Lesezeit: 2 Minuten

Was tut sich mit der früheren Bundeswehrschule, dem Schwesternwohnheim und der Jugendherberge, so die Frage eines Bürgers, der sich in der Einwohnerfragestunde meldete. Alle drei Komplexe liegen nicht weit voneinander entfernt an der alten Kemmenauer Straße, alles ist seit einiger Zeit ungenutzt. „Bei der Jugendherberge ist eine Sanierung in der Planung“, ...